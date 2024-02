Wenzhou Kangning Hospital Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Wenzhou Kangning Hospital ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 18,78 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 19,61, was einem Abstand von 4 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Wenzhou Kangning Hospital im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt das Unternehmen damit 22,15 Prozent über dem Durchschnitt (-26,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -22,67 Prozent. Wenzhou Kangning Hospital liegt aktuell 17,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Wenzhou Kangning Hospital zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen ist in diesem Zeitraum kaum zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Wenzhou Kangning Hospital mit einer Dividendenrendite von 0,79 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.