Wenzhou Kangning Hospital Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Aktuelle Analyse der Aktie von Wenzhou Kangning Hospital

Investoren, die aktuell in die Aktie von Wenzhou Kangning Hospital investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0,94 % erwarten. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister bedeutet dies jedoch einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,95 Prozentpunkten. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Wenzhou Kangning Hospital damit 26,42 Prozent über dem Durchschnitt (-15,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -15,18 Prozent. Wenzhou Kangning Hospital liegt aktuell 26,16 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie von Wenzhou Kangning Hospital insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie in Höhe von 18,78 im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" um 27 Prozent niedriger ist (25,64). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung der fundamentalen Analyse als "Gut".