Wenzhou Kangning Hospital Aktie: Es wird konkret!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,78 liegt die Aktie des Wenzhou Kangning Hospital unter dem Branchendurchschnitt von 25,92, was einer Unterbewertung entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft, da der RSI7-Wert bei 51,52 liegt, was eine neutrale Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert von 29,13 ergibt eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Aktie des Wenzhou Kangning Hospital ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wenzhou Kangning Hospital-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Gut"-Bewertung erhält. Der aktuelle Kurs liegt jeweils deutlich über den gleitenden Durchschnitten, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Insgesamt wird die Aktie des Wenzhou Kangning Hospital somit auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.