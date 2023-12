Wentworth Energy Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Bei einer Dividende von 0 % ist Wentworth Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,23 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 28,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie umfassen auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Aktie von Wentworth Energy hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Wentworth Energy ein "Neutral"-Wert.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wentworth Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wentworth Energy-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Wentworth Energy damit ein "Neutral"-Rating.