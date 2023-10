Wenn nicht jetzt, wann dann?

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nachdem die schwierigste Phase im Jahreszyklus nun wieder hinter uns liegt, sollten die Kurse bald wieder Rückenwind bekommen. Bei Interesse an diesem Thema schauen Sie sich einfach in boerse.de bei den Index-Tools die Monats-Zyklus Auswertungen an. Sie sehen dort: Für den Dow Jones errechnet sich seit 1896 ein September-Minus von 1,11%,...