Wenn ich noch eine DAX-Dividendenaktie vor dem Ex-Dividenden-Datum kaufen wollte: Diese wäre es!

Für so manche DAX-Dividendenaktie liegt das Ex-Dividenden-Datum bereits zurück. Das heißt, dass einige Einkommensinvestoren zumindest in den kommenden Wochen und Monaten hier in die Röhre schauen. Aber, keine Panik: So manche Aktie zahlt bestimmt auch im Jahr 2024 erneut zumindest konstant aus.

Aber es gibt noch Chancen, auf die man setzen könnte. Wenn ich noch eine DAX-Dividendenaktie für diese Saison kaufen wollte, so wäre es die Allianz-Aktie (WKN: 840400). Hier sind meine Gründe, warum der Versicherer meine Wahl wäre.

DAX-Dividendenaktie Allianz: Eine starke Dividende!

Bei der Allianz-Aktie sehe ich inzwischen eine starke Dividende. Die DAX-Dividendenaktie kommt derzeit nicht nur auf 5 % Dividendenrendite, was auch quantitativ noch ansprechend erscheint. Nein, sondern seit ca. anderthalb Jahrzehnten schüttet das Management jetzt zumindest konstant auf dem Niveau des Vorjahres aus.

Die 11,40 Euro je Aktie waren trotz aller Probleme der vergangenen Jahre operativ solide gedeckt. In den Jahren 2018 bis 2022 lag das Ergebnis je Aktie zwischen 15,96 Euro (2021) und 18,90 Euro (2019). Sowohl die Corona-Krise als auch die Structured Alpha Fonds sowie die hohe Inflation haben sich zuletzt definitiv negativ ausgewirkt. Aber das Management konnte obgleich aller Baustellen so solide wirtschaften, um die Dividende aus dem operativen Erfolg zu zahlen.

Tatsächlich hat die DAX-Dividendenaktie Allianz in den letzten Jahren die Dividende je Aktie deutlich erhöht. Von 9,00 Euro je Aktie für 2018 geht es auf voraussichtlich 11,40 Euro je Aktie in 2023 hinauf. Ein moderates Ausschüttungsverhältnis, eine starke, hohe Dividende und ein solides Wachstumspotenzial sind für mich jedenfalls das momentan attraktivste Gesamtpaket.

Das Potenzial für den Turnaround

Neben der starken Dividende sehe ich bei der Allianz-Aktie auch ein solides Potenzial für den Turnaround. Das ist für die Investitionsthese bei der DAX-Dividendenaktie der für mich wesentlichere Aspekt. Eine Aktie zu kaufen, nur weil sie im Jahr 2023 5 % Dividendenrendite zahlt, sollte gewiss nicht alles sein.

Wir haben gerade bereits gesehen, dass bei der Allianz-Aktie die vergangenen Jahre schwierig waren. Der springende Punkt für mich ist: Der breite Markt blickt offenbar aus einer Krisenbrille auf die DAX-Dividendenaktie. Ein bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 11 erscheint mir jedenfalls preiswert. Structured Alpha und die Corona-Krise gehören zudem der Vergangenheit an. Das operative Ergebnis lag im Jahr 2022 außerdem bei 13,4 Mrd. Euro, was mir zeigt: Eigentlich ist das operative Zahlenwerk weiterhin sehr, sehr gut.

Hinzu kommt, dass die Allianz-Aktie durch die gestiegenen Zinsen mittelfristig gewinnen kann. Im Anleihegeschäft sollten die Kapitalrenditen steigen und zu wachsenden Konzernergebnissen führen. Wenn ich all das in die Waagschale werfe, so sehe ich bei der DAX-Dividendenaktie nicht nur eine starke Dividende, sondern die Aussicht auf eine solide Gesamtrendite.

Nicht nur vor Ex-Dividende: DAX-Dividendenaktie Allianz interessant!

Die Allianz-Aktie ist für mich aus den beiden genannten Gründen eine der interessantesten DAX-Dividendenaktien. Sie ist moderat bewertet, hat dadurch eine hohe Dividende und eben das gewisse Quäntchen mehr – in Form von einer soliden Perspektive. Selbst wenn man es daher nicht vor dem Ex-Dividenden-Datum schafft, so könnte der Versicherer ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis besitzen.

