Wenn Sie Apple-Aktien im Wert von 1.000 Dollar gekauft hätten, als der iPod auf den Markt kam, würden Sie jetzt so viel besitzen

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) wird die Produktion des iPod, eines Musikplayers, der erstmals 2001 auf den Markt kam, einstellen. Hier ist ein Blick darauf, wie sich die Aktie seit der Markteinführung des Musikplayers entwickelt hat.> Was geschah: Apple brachte den iPod im Jahr 2001 als eines seiner ersten Produkte der persönlichen Elektronik auf den Markt. Der erste iPod wurde am 23.… Hier weiterlesen