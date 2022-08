Wenn Sie 1.000 Dollar in Bed Bath & Beyond-Aktien investiert hätten, als Ryan Cohen dies tat, würden Sie jetzt so viel besitzen

Der aktivistische Investor Ryan Cohen beteiligte sich im März an Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) und strebte Veränderungen für das Unternehmen an. Hier ein Blick darauf, wie die Investoren, die ihm bei einer Investition in den Einzelhändler gefolgt sind, abgeschnitten haben.> Was geschah: Cohen gab im März 2022 über seine RC Ventures eine Beteiligung von 9,8 % an Bed Bath… Hier weiterlesen