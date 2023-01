Wenn die Inflation sinkt: 3 Top-Aktien, die ich mir schon jetzt auf die Watchlist setze!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Top-Aktien zu kaufen, wenn die Inflation sinkt? Möglich. Theoretisch bestehen einige Möglichkeiten, was dann passiert. Ich sehe in erster Linie, dass einige zuletzt leidgeprüfte Namen sich wieder erholen könnten. Steigende Zinsen und hohe Inflation haben einigen Dividendenaktien nicht gerade gutgetan.

Aber mein zweites Fazit ist, dass sinkende Inflation auch bei so mancher Top-Aktie mit Pricing-Power Luft aus einer gestiegenen Bewertung entweichen lassen kann. Novo Nordisk (WKN: A1XA8R), Coca-Cola (WKN: 850663) und Vonovia (WKN: A1ML7J) sind deshalb meine drei Namen, die ich mir schon heute auf die Watchlist setze und bei denen ich zuschlagen könnte, wenn sich die Lage bessert.

Coca-Cola: Top-Aktie in der Inflation! Was, wenn sie sinkt?

Der erste Name, den wir heute etwas intensiver thematisieren wollen, ist Coca-Cola. Der US-Getränkekonzern kam mit der Inflation hervorragend zurecht. Pricing-Power und der strategische Wandel weg vom Abfüllen hin zum Lizenz- und Sirupgeschäft haben zu deutlichen Wachstumsraten geführt. Das Ergebnis je Aktie wuchs, die Dividende dürfte in wenigen Wochen ein weiteres Mal folgen.

Aber inzwischen ist die Bewertung alles andere als günstig. Derzeit gibt es lediglich 2,77 % Dividendenrendite, zudem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 24 für das Geschäftsjahr 2022. Das ist nicht maßlos überteuert, aber auch nicht unbedingt einladend, um jetzt noch auf diesen Zug zu hüpfen.

Wenn die Inflation nachlässt, so dürften sich einige Investoren fragen: Welchen Wachstumskatalysator als die Teuerung kann es geben? Reicht es in Zukunft noch für ein höheres Dividendenwachstum? Oder ist erst einmal eine Phase der mäßigeren Wachstumsraten angesagt? Mir sind diese Fragen als langfristig orientierten Buy-and-Hold-Investor jedenfalls egal. Diese Top-Aktie mit reichlich Markenqualität landet bei mir erneut im Depot, sobald es deutlich mehr als 3 % Dividendenrendite gibt.

Novo Nordisk: Nicht nur die Pricing-Power …

Die Top-Aktie Novo Nordisk hat nicht nur durch Pricing-Power in Zeiten der Inflation überzeugen können. Gute Präparate wie Ozempic, Rybelsus, selbst Wegovy und weitere Kassenschlager verzeichneten zuletzt in Summe Umsatzzuwächse im 20er-Prozentbereich. Das Ergebnis je Aktie legte erneut im zweistelligen Prozentbereich zu. Fällt die Wachstumsrate, so dürfte Luft aus der Bewertung entweichen, die wohl bei einem KGV von 35 und einer Dividendenrendite von lediglich knapp über 1,2 % liegen dürfte.

Aber Novo Nordisk kann langfristig orientiert ebenfalls mehr. Kurz- und mittelfristig spielt jedoch primär das Wachstum eine Rolle. Enttäuschen die Dänen (was durch sinkende Inflation und Preissetzungsmacht möglich sein kann), so wittere ich ein deutliches Abverkaufspotenzial.

Da die Anzahl der an Diabetes erkrankenden Personen konsequent zunimmt und der Megatrend voraussichtlich bis in die 2040er-Jahre hineinreichen dürfte, bin ich als Buy-and-Hold-Investor überzeugt. Ein KGV von deutlich unter 30 und idealerweise mehr als 1,5 % Dividendenrendite würden für mich die Tür öffnen, mal wieder ein paar Anteilsscheine einzusammeln.

Vonovia: Top-Aktie? Hm. Aber die Inflation als Problem …

Inflation tat der Vonovia-Aktie nicht gut. Steigende Zinsen als Folge führten zu einem signifikanten Abverkauf. Der DAX-Wohnimmobilienkonzern verlor binnen kürzester Zeit einen Großteil seines Wertes. Die Investoren fürchten einen Substanzverlust, mangelnde Pricing-Power führt zu kaum einem Ausgleich. Zudem ist die Bilanz etwas höher verschuldet. An Probleme und unsicheren Perspektiven mangelt es daher nicht.

Über 6 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12 dürften jedoch eines zeigen: Inflation und steigende Zinsen haben der DAX-Dividendenaktie übel mitgespielt. Für ein eigentlich defensives Geschäftsmodell könnte eine Sicherheitsmarge vorhanden sein. Das Management agiert derzeit proaktiv und verkauft einen Teil des Bestands, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu tilgen. Abhilfe ist daher möglich.

Vonovia ist vielleicht nicht die klassische Top-Aktie, auf die man in Zeiten der Inflation setzen sollte. Aber wenn die Zinsen nicht zu stark steigen, könnte nach der Phase der extensiven Teuerung der Zeitpunkt gekommen sein, um auf eine Turnaround-Wette mit einer hohen Dividende zu spekulieren.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Novo Nordisk und Vonovia. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

