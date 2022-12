Wenn Elon Musk bei Twitter den CEO-Posten räumt, sind das nur für Tesla gute Neuigkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk und Twitter: Bestimmt hast du es mitbekommen, dass der CEO per Umfrage nach einer Richtung gesucht hat. Er fragte seine Follower, ob er den Posten abgeben sollte. Weiteren Kontext gab es nicht, es ist eine einfache Frage gewesen.

Vermutlich hat ein Großteil der Tesla-Fans (WKN: A1CX3T) erklärt, dass Elon Musk von seinem Chefposten bei Twitter zurücktreten sollte. Das Ergebnis ist mit 57 % jedenfalls nicht sonderlich knapp gewesen. Da der Starunternehmer im Vorfeld äußerte, dass das Abstimmungsergebnis für ihn bindend sei, erwarten viele Medien jetzt den großen Rückzug.

Die offensichtliche Dimension ist, dass Elon Musk sich mehr auf Tesla konzentrieren könnte, wenn er das operative Zepter bei Twitter abgibt. Aber ist das wirklich realistisch? Es dürften jedenfalls schlechte Nachrichten für den Kurznachrichtendienst sein. Doch überprüfen wir einmal, wie realistisch das ist.

Elon Musk: Der mit der größten Motivation bei Twitter

Fest steht jedenfalls: Elon Musk dürfte die größte Motivation haben, Twitter aus der Krise zu ziehen. Schließlich besitzt der Starunternehmer eben jenen Kurznachrichtendienst. Das hat ihn kürzlich 44 Mrd. US-Dollar gekostet. Selbst für den ehemals reichsten Menschen der Welt ist das kein geringer Betrag. Doch ist das nicht einmal die entscheidendste Bedeutungskomponente.

Elon Musk hat selbst in der Umfrage (beziehungsweise in deren Auswertung) zugegeben, dass niemand der CEO von Twitter sein wollte. Das bedeutet, dass es schwierig sein könnte, einen Nachfolger zu finden. Gleichzeitig einen Nachfolger, der derart motiviert ist, das operative Ruder wieder herumzureißen, wie es bei dem Starunternehmer der Fall ist. Aber offenbar möchte sowieso niemand dieses Zepter in der Hand halten.

Das könnten wiederum indirekte schlechte Nachrichten für Tesla sein. Elon Musk ist womöglich der einzige Funktionär, der dazu bereit und in der Lage ist. Teilweise dürfte das auch daran liegen, dass es eine Rochade beim Mitarbeiterstab des Kurznachrichtendienstes und insbesondere in der Führungsriege gegeben hat. Insofern lautet die Kernfrage: Wie wahrscheinlich ist es, dass es überhaupt jemanden gibt, der diese Verantwortung während des Sanierungskurses wirklich übernehmen kann und möchte.

Neutrale News für Tesla?

Die Hoffnung bei der Tesla-Aktie richtete sich zuletzt darauf, dass sich Elon Musk wirklich von Twitter lossagt. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? In Anbetracht der Aufgabe und der eigenen Einschätzung neige ich zu einem Quäntchen Pessimismus. Aber vielleicht werde ich kurzfristig eines Besseren belehrt. Fest steht für mich jedenfalls: Der Starunternehmer sollte sich vielleicht nicht ganz so häufig in die Rolle des Starinvestors begeben.

