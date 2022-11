Weniger als jeder Zweite fühlt sich nachts allein im ÖPNV sicher

BERLIN (dpa-AFX) - Nachts allein in Bus oder U-Bahn - die Vorstellung löst bei Vielen Unbehagen aus. Weniger als jeder Zweite (46,3 Prozent) fühlt sich nachts ohne Begleitung im öffentlichen Personennahverkehr "sehr sicher" oder "eher sicher". Das geht aus der Untersuchung "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" hervor, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, am Dienstag in Berlin vorstellten. Dazu wurden im Auftrag des BKA und der Polizeien der Länder mehr als 45 000 Menschen um den Jahreswechsel von 2019 auf 2020 zu Erlebnissen mit Kriminalität und ihrem Sicherheitsgefühl befragt./hrz/DP/ngu