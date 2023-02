Weniger Kostendruck: AB Foods blickt optimistischer aufs Geschäftsjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

LONDON (dpa-AFX) - Ein nachlassender Inflations- und Kostendruck stimmt den britischen Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Sowohl der bereinigte operative Gewinn als auch das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) des bis 17. September laufenden Jahres dürften auf dem Vorjahresniveau bleiben, teilte die Primark-Mutter am Montag in London mit. Vor einem Monat war der Vorstand noch von rückläufigen Entwicklungen ausgegangen. Vor allem für die zweite Jahreshälfte machen eine weniger volatile Inflation und teils gesunkene Rohstoffkosten dem Management Mut.

Für die ersten sechs Monate rechnet AB Foods mit einem Plus beim Erlös von mehr als 20 Prozent, bei konstanten Wechselkursen dürfte der Umsatz um über 16 Prozent steigen. Dabei dürfte der bereinigte operative Gewinn weitgehend auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes bleiben. Das für den Konzern wichtige Segment mit Billigkleidung (Primark) soll sowohl im ersten Halbjahr als auch auf Jahressicht eine bereinigte Bruttomarge von mehr als 8 Prozent aufweisen./ngu/nas/mis