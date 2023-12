Weng Fine Art AG-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Weng Fine Art-Aktie liegt aktuell bei 194,06, was 539 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Weng Fine Art eingestellt waren. Es gab sieben positive Tage und nur einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Weng Fine Art-Aktie einen Wert von 71,43 für den RSI7 (sieben Tage) und 65,42 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die technische Analyse der Weng Fine Art-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 8,69 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,62 EUR liegt, was einem Unterschied von -23,82 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,56 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Weng Fine Art-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.