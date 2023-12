Weng Fine Art AG Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Weng Fine Art beträgt das aktuelle KGV 194, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" mit einem durchschnittlichen KGV von 29 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Weng Fine Art beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,8 Prozent und liegt mit 0,77 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,03) für diese Aktie. Daher bekommt Weng Fine Art für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Weng Fine Art derzeit ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,78 EUR, womit der Kurs der Aktie (6,72 EUR) um -23,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,57 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmung hat sich für Weng Fine Art in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Weng Fine Art auch hierfür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.