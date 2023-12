Weng Fine Art AG Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Weng Fine Art diskutiert. An zehn Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch interessieren sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Weng Fine Art insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technisch gesehen verläuft die Weng Fine Art derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,84 EUR, während der Kurs der Aktie (6,8 EUR) um -23,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,6 EUR, was einer Abweichung von +3,03 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Auf der fundamentalen Ebene ist die Aktie von Weng Fine Art auf Basis des heutigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) in Höhe von 194,06 um 574 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (28,81). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zur Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Weng Fine Art mit einer Dividendenrendite von 1,8 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.04%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche beträgt -2. Daher erhält die Weng Fine Art-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.