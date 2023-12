Weng Fine Art AG Aktie: Finger Weg!

Die Diskussionen rund um Weng Fine Art in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Kommentare geäußert. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Weng Fine Art wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Maßgeblich für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchungen ergaben, dass die Aktivität in Bezug auf die Diskussion um Weng Fine Art mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Weng Fine Art weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Weng Fine Art bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Weng Fine Art aktuell 1, was eine negative Differenz von -2,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und beträgt bei Weng Fine Art 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für die Weng Fine Art bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".