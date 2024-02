Weng Fine Art AG Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die aktuellen Diskussionen über Weng Fine Art in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Weng Fine Art aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Weng Fine Art-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,94 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,7 EUR lag, was einer Abweichung von -28,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,64 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-14,16 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Weng Fine Art-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Weng Fine Art-Aktie beträgt 1,65 Prozent, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 3,98) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Weng Fine Art ein Neutral-Titel. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 100 und der RSI25-Wert von 77,44 führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.