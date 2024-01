Wenergy Aktie: Ein sicheres Investment?

Bei einer Dividende von 0,72 % liegt die Ausschüttung von An Hui Wenergy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (2,13 %) um 1,41 Prozentpunkte niedriger. Aufgrund dieser Differenz wird die Einstufung der Dividende als "Schlecht" betrachtet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von An Hui Wenergy beträgt 10,86, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird An Hui Wenergy momentan als "Neutral" betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 66,67 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 54,25 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der An Hui Wenergy derzeit bei 6,19 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 6,26 CNH liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral", da die Abstände zum GD200 und GD50 jeweils +1,13 Prozent und -2,03 Prozent betragen.

Insgesamt wird An Hui Wenergy basierend auf den genannten Kriterien als "Neutral" bewertet.

