Wenergy Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von An Hui Wenergy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 40,84 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,01 Prozent verzeichnete, liegt An Hui Wenergy mit 40,85 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist An Hui Wenergy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,86 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Basis dieser fundamentalen Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Aus technischer Sicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der An Hui Wenergy auf 6,23 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,07 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +13,48 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,48 CNH, was einer positiven Bewertung von +9,1 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu An Hui Wenergy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher lässt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine Einstufung von "Gut" zu.