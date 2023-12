Wenergy Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Unternehmen An Hui Wenergy wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,57 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird An Hui Wenergy als "überkauft" eingestuft, da der 7-Tage-RSI aktuell bei 79,49 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Versorgungsunternehmen" hat An Hui Wenergy im letzten Jahr eine Rendite von 33,65 Prozent erzielt, was 34,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von An Hui Wenergy mit 6,59 CNH etwa 3,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Langfristig, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.