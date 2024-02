Wenergy Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie von An Hui Wenergy hat in den vergangenen Monaten eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz erhalten. Die Diskussionsintensität im Netz war im üblichen Rahmen, und es gab nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat An Hui Wenergy eine Rendite von 57,67 Prozent erzielt, was mehr als 66 Prozent über dem Schnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat die Aktie mit einer Rendite von 66,41 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 6,49 CNH für den Schlusskurs der An Hui Wenergy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,18 CNH, was einer Differenz von +10,63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 6,82 CNH eine positive Abweichung von +5,28 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 39,5, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI ebenfalls als neutral eingestuft.