Wenergy Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich An Hui Wenergy bleibt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die Themen, die rund um das Unternehmen diskutiert werden, sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Einschätzungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von An Hui Wenergy bei 10. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ist dies ein durchschnittlicher Wert. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich jedoch ein negativer Unterschied von -1,42 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von An Hui Wenergy als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die An Hui Wenergy-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 27,27, was als "Gut" bewertet wird, während der RSI25 bei 44,12 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.