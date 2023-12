Wenergy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von An Hui Wenergy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 33,65 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -0,08 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, hat An Hui Wenergy mit 33,73 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt wird An Hui Wenergy daher in dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet An Hui Wenergy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Mit einer Differenz von 1,42 Prozentpunkten (0,72 % gegenüber 2,14 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt An Hui Wenergy mit einem Wert von 11,57 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.