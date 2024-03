Wenergy Aktie: Alles kein Problem!

An Hui Wenergy: Analyse der Stimmung, Dividende, Fundamentaldaten und Relative Strength Index

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von An Hui Wenergy zu. Insgesamt zeigt sich dabei nur eine schwache Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für An Hui Wenergy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Wer aktuell in die Aktie von An Hui Wenergy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,67 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,49 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von An Hui Wenergy liegt bei einem Wert von 12. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien ist An Hui Wenergy damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. An Hui Wenergy erhält für den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis jeweils ein "Neutral"-Rating. Die Aktie ist weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt führt.