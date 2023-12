Wendy's Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wendy's betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,68 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Wendy's. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -4,5 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +4,24 Prozent aufweist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen der Analysten entfallen 6 auf "Kaufen", 6 auf "Halten" und 0 auf "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 24,95 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 25,21 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Wendy's beträgt 5,2 Prozent, was 2,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.