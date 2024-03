Wendy's Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Dividendenrendite von Wendy's liegt mit 5,15 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". In der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 20,11 USD, was einer Abweichung von -7,31 % entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,98 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wendy's zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (35,14 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (55,16 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der Analystenempfehlungen ergibt insgesamt ein "Gut", da es 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 23 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 23,39 % entspricht. Somit erhält Wendy's von den Analysten insgesamt eine Einstufung als "Gut".