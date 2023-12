Wendy's Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktien von Wendy's wurden einer Analyse unterzogen, die auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet basiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Gut" verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls in Betracht gezogen, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Wendy's beträgt 85,11 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,52 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Wendy's damit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Wendy's insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 28,1 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Wendy's derzeit +1,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird Wendy's aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.