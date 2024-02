Wendel Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Wendel":

Die französische Beteiligungsgesellschaft Wendel hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs eine positive Differenz von +2,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" aufweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Wendel-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 84,78 EUR mit dem aktuellen Kurs (85,05 EUR) eine Abweichung von +0,32 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 81,46 EUR (+4,41 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wendel diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Wendel wurde neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in diesem Zeitraum. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".