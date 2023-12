Wendel Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wendel-Aktie beträgt 74,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Somit wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Wendel somit für diese Stufe ein "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Wendel daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wendel von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wendel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 87,43 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 80,6 EUR deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 76,31 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. In Summe wird die Wendel-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.