Wemade enthüllt Teaser-Seiten für neue DeFi-Dienste: Kurrency und Konverter

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Neue DeFi-Dienste Kurrency und Konverter starten am 9. Juni 2023 im WEMIX3.0-Mainnet- WEMIX Crypto Dollar (WCD), eine Kryptowährung, die Preisschwankungen minimiert, kann über Kurrency gemintet werden- WCD wird auf Konverter verwendet, einer Weiterentwicklung bestehender DEXes, die Synergieeffekte im WEMIX3.0-Ökosystem ermöglicht und Multichain-Unterstützung beinhaltetDer weltweit führende Blockchain-Entwickler Wemade gab heute bekannt, dass er am 9. Juni 2023 die neuen DeFi-Dienste Kurrency und Konverter im WEMIX3.0-Mainnet einführen wird.Kurrency bietet seinen Teilnehmern die Möglichkeit, Token als Sicherheit zu hinterlegen, um WEMIX Crypto Dollar (WCD) zu minten und zu tauschen. WCD ist eine Kryptowährung, die Preisschwankungen minimiert, und ihre Rolle und die des WEMIX-Dollars, eines Stablecoins mit 100 % Besicherung der USDC-Kryptowährung, werden sich gegenseitig ergänzen.Um den neuen DEX Konverter zu entwickeln, wurden die Stärken bestehender dezentraler Börsen (DEXes) gründlich analysiert und auf Effizienz getrimmt. Dazu gehört die Verfügbarkeit von Funktionen, die für die effektive Nutzung von Kurrency erforderlich sind, einschließlich des Swaps zwischen WCD und verschiedenen Stablecoins ab dem 9. Juni 2023. Der Konverter, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 offiziell eingeführt werden soll, wird umfassendere Swap-Dienste für einen effizienteren Austausch zwischen Kryptowährungen und eine Governance-Funktion umfassen, die nicht durch obligatorische Sperren eingeschränkt ist.Nach dem Start im WEMIX3.0-Mainnet werden sich Kurrency und Konverter auf die Erweiterung der Anwendungsfälle von Assets im Netzwerk konzentrieren und die Synergieeffekte zwischen DeFi-Apps beleben und so das Volumen und die Nutzung des WEMIX-Mega-Ökosystems als Ganzes vergrößern.Im Zuge des zukünftigen Wachstums und sobald die Nutzung von Kurrency und Konverter im WEMIX3.0-Mainnet eine stabile Phase erreicht hat, wird erwartet, dass sich die beiden DeFi-Dienste weiterentwickeln und die Cross-Chain- und Multichain-Funktionalität erweitern. Das ultimative Ziel besteht darin, durch eine verbesserte Interkonnektivität zwischen den wichtigsten Blockchains einen höheren Mehrwert aus dem WEMIX3.0-Ökosystem zu schaffen.Ab dem 2. Juni 2023 wird Wemade zahlreiche Quests und Aktivitäten im Zusammenhang mit Kurrency organisieren, um die Einbindung seiner Community zu fördern, bei denen die Benutzer Erfahrungspunkte sammeln können.Detaillierte Informationen zu Währung und Konverter finden Sie unter:- Währung – https://kurrency.io/- Konverter - https://konverter.finance/Informationen zu WEMIXWEMIX, die Blockchain-Tochtergesellschaft des renommierten koreanischen Spieleentwicklungsunternehmens Wemade, beschleunigt die Einführung der Blockchain-Technologie durch den Aufbau eines erlebnisbasierten, plattformgesteuerten und serviceorientierten Mega-Ökosystems, das ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und praktischen Funktionen bietet benutzerfreundliche Web3-Dienste für jedermann. www.wemix.com