Weltwirtschaft hinkt hinter den USA her: Globale Wirtschaftsmächte im Rückstand

Schrumpfende Wirtschaften in Großbritannien und Japan spiegeln schwache Zustände in Europa und China wider – ein globales Alarmsignal.

Wirtschaftsrückgang in Großbritannien und Japan spiegelt ähnlich schwache Bedingungen in weiten Teilen Kontinentaleuropas und Chinas wider. Die Volkswirtschaften Großbritanniens und Japans schrumpften Ende des letzten Jahres und unterstreichen somit die immer größer werdende Kluft zwischen einem robusten Wachstum in den USA und einer schwächeren Lage im Rest der Welt.

Der Rückgang der Aktivität in Japan überraschte Ökonomen und bedeutete, dass das Land in den weltweiten Wirtschaftsranglisten hinter Deutschland auf den vierten Platz gerutscht ist. In Großbritannien schrumpfte die Wirtschaft zum zweiten Mal in Folge, was allgemein als Kennzeichen einer Rezession gilt. Die Statistikbehörde des Landes gab am Donnerstag bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4% sank, während es in den USA im selben Zeitraum um 3,3% stieg. Auch in Japan reduzierten die Verbraucher ihre Ausgaben im letzten Quartal, da die Preise immer noch schneller steigen als die Löhne.

Die Wachstumszahlen in Großbritannien und Japan spiegeln ähnlich schwache Bedingungen in großen Teilen Kontinentaleuropas und Chinas wider. Die Kluft zwischen den USA und dem Rest der reichen Welt ist größtenteils eine Geschichte überraschender Stärke der USA. Die USA wuchsen schneller als von Ökonomen zu Beginn des Jahres 2023 erwartet wurde, während Europa von hohen Energiepreisen aufgrund des Krieges in der Ukraine und steigenden Zinsen getroffen wurde. Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Wachstumslücke im Laufe des Jahres etwas verringern wird, aber immer noch beträchtlich bleiben wird.

Der Konsum in den USA hat sich angesichts steigender Zinsen besser gehalten als in anderen Teilen der Welt. Auch die Staatsausgaben in den USA liegen weiterhin auf einem historisch hohen Niveau außerhalb von Rezessionen, was der Wirtschaft einen zusätzlichen Schub verleiht. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hatte zu Beginn des Monats prognostiziert, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 2,1% wächst, während sie für Großbritannien und Deutschland nur Wachstumsraten von 0,7% bzw. 0,3% erwartet. Die Rückgänge in der Aktivität in Europa und Japan waren zwar relativ moderat und spiegeln eine wachstumsschwache Wirtschaft wider, die naturgemäß öfter in eine Kontraktion gerät als eine mit einem höheren und nachhaltigeren Wachstum.

Während die Wirtschaftsleistung gegen Ende des Jahres in einer Reihe reicher Länder sank, blieben die Arbeitsmärkte in Europa und Japan eng, wie auch in den USA. Infolgedessen zögern viele Ökonomen, von vollständigen Rezessionen in Großbritannien und Japan zu sprechen. Die Entscheidungsträger rechnen damit, dass sich die Volkswirtschaften aufgrund einer nachlassenden Inflation in den kommenden Monaten erholen werden.

"Wir sehen einige Anzeichen für eine Erholung", sagte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, am Mittwoch gegenüber Abgeordneten. Die Arbeitslosenquote in Japan fiel im Dezember auf ein 11-Monats-Tief und der Tankan-Bericht der Bank of Japan "zeigte, dass die Geschäftsbedingungen in allen Branchen und Unternehmensgrößen so gut waren wie seit 2018 nicht mehr." Viele Ökonomen rechnen damit, dass die Bank of Japan entweder im März oder April ihre Politik der negativen Kurzfristzinsen aufgeben wird, obwohl die Bank dies nicht bestätigt hat.

"Wir bezweifeln, dass die heutigen BIP-Zahlen die Bank (von Japan) davon abhalten werden, im April negative Zinsen zu beenden", sagte Marcel Thieliant, Leiter Asien-Pazifik bei Capital Economics. Der Rückgang des BIP im zweiten Halbjahr und die Schwäche des Yen im Vergleich zum Euro führten dazu, dass Japan vom dritten Platz in den weltweiten Wirtschaftsranglisten, gemessen in US-Dollar, auf den vierten Platz zurückfiel. Deutschland übernimmt den dritten Platz hinter den USA und China, obwohl die größte Volkswirtschaft Europas während des Jahres 2023 schrumpfte. Japan hatte seinen zweiten Platz 2010 an China verloren.

