Weltweit größter Innovationspreis für emporia

Linz/Frankfurt (ots) -Der österreichische Smartphone-Hersteller wird zum vierten Mal für „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.Der europäische Smartphone-Hersteller emporia Telecom wurde nach 2020, 2021 und 2022 neuerlich mit dem Plus-X-Award für „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.Der Plus-X-Award ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus.Um die Marken zu ermitteln, mit denen Kunden in der Bundesrepublik sehr zufrieden sind, befragt das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung rund 50.000 Frauen und Männer aus allen deutschen Bundesländern, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom mit Hauptsitz in Linz: „Ich bin begeistert, dass wir von den Verbrauchern in Deutschland bereits zum vierten Mal mit dieser Auszeichnung bedacht werden. Der Dank gilt meinem gesamten Team, das solche Erfolge möglich macht.“Pressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecher emporia Telecomdeil@emporia.atOriginal-Content von: emporia Telecom GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell