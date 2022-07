Weltpremiere der integrierten intelligenten Fahrwerksplattform von Horwin

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Einführung der Plattform markiert den Eintritt der Zweiradindustrie in die Ära der intelligenten FertigungHorwin, eine neue Marke für reine Elektromotorräder, die vor kurzem von HORWIN INC. eingeführt wurde, hat die erste integrierte intelligente Fahrgestellplattform mit zwei Rädern weltweit zusammen mit seiner IP-Figur eines humanoiden Roboters veröffentlicht.Nach Angaben von Statista wurde der weltweite Motorradmarkt 2019 auf 124,387 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei der Absatz den höchsten Stand der letzten Jahre erreicht hat. Trotz der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wird der Markt in den Jahren 2020 und 2021 immer noch über 100 Milliarden US-Dollar betragen. Vor diesem Hintergrund zielt Horwin auf das Segment der reinen Elektromotorräder ab, um von den Entwicklungstrends sowohl des Motorradmarktes als auch des neuen Energiesektors zu profitieren.„Die neue Marke zielt darauf ab, das Elektromotorrad neu zu definieren, und zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine modulare Plattform entwickelt, die der ‚Super Matrix' ähnelt", sagte Liu Ping, COO von Horwin. „Mit skalierbaren internen Modulen ermöglicht die Plattform den Nutzern, die Karosserie, die Mensch-Maschine-Interaktion und die Funktionskits je nach ihren Reiseszenarien und ihrer Nutzung frei zu skalieren, so dass sie mit dem Kauf einer einzigen ‚Super Matrix'-Plattform verschiedene Modelle nach ihren eigenen Bedürfnissen zusammenstellen können."Mit intelligenten Technologien bietet Horwins integrierte intelligente Zweirad-Fahrgestellplattform eine hohe Integration von Elektroantrieb, Batterie und elektrischen Steuerungssystemen, ein intelligent gesteuertes Domain-Kontrollsystem und ein modulares Design, das die Entwicklung neuer reiner Elektro-Motorräder ermöglicht, die den Erwartungen der Benutzer auf der Grundlage von Benutzerszenarien entsprechen.Horwin integriert alle zukunftsweisenden Schlüsseltechnologien von Zweiradangeboten, einschließlich Elektrifizierung, Intelligenz und Konnektivität, in ein integriertes intelligentes Chassis und nutzt serielle Schnittstellen zur Funktionserweiterung, um die Schwelle für die Herstellung zu senken und gleichzeitig bestehenden Branchenakteuren zu helfen, den Herstellungsprozess und die Effizienz zu optimieren.Während der Einführungsveranstaltung stellte Horwin auch einen bionischen Roboter namens MR.Y. vor. Horwins Ziel ist es, einen eigenen intelligenten Roboter zu bauen, der Menschen im wirklichen Leben helfen kann, z. B. beim Einkaufen, beim Gassi gehen mit dem Hund, beim Abholen von Kindern und bei der Pflege älterer Menschen.Weitere Informationen über Horwin und seine Dienstleistungen finden Sie unter www.horwinglobal.com/Folgen Sie uns auf Facebook@HorwinGlogalKontakt:KONTAKT:jessica@horwinglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1861022/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1861021/image_2.jpgOriginal-Content von: Horwin, übermittelt durch news aktuell