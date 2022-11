Weltnormentag 2022: der Weg von ZPMC zur Weiterentwicklung der internationalen Normung für die Schwermaschinenindustrie

Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), der weltweit größte Hersteller von Hafenmaschinen, feiert den 53. Weltnormentag 2022 als ein Pionier, der sich der Beschleunigung der internationalen Standardisierung der Schwermaschinenindustrie verschrieben hat.Die Internationale Organisation für Normung (ISO), die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und die Internationale Fernmeldeunion (ITU) haben den diesjährigen Weltnormentag unter das Motto „Eine gemeinsame Vision für eine bessere Welt" gestellt. In China wird der Tag unter der Devise „Normung im digitalen Zeitalter" begangen. Als Branchenführer hat ZPMC die Entwicklung und Veröffentlichung von drei internationalen Normen geleitet und herausragende Beiträge zur Förderung der internationalen Normung geleistet, insbesondere im Kransektor.„Der Weltnormentag ist von großer Bedeutung für die Förderung der internationalen Koordinierung und Vereinheitlichung industrieller Standards. ZPMC fühlt sich geehrt, sich an der Weiterentwicklung des Prozesses der internationalen Normung zu beteiligen und den Einfluss chinesischer Kranfertigungsunternehmen auf den globalen Markt zu stärken", so Wang Ping, Deputy General Manager der Abteilung für Wissenschaft, Technologie und Digitalisierung von ZPMC.Der Aktionsplan von ZPMC zur Festlegung internationaler Normen begann 2015, als das Unternehmen Arbeitsgruppen einrichtete, die an internationalen Konferenzen teilnahmen und Erklärungen zu internationalen Normen für verschiedene Geschäftsbereiche von mehreren Zugangspunkten aus vorbereiteten. ZPMC erkannte eine Lücke bei den internationalen Normen für die Verankerung von Brücken- und Portalkränen im Betriebs- und Nicht-Betriebszustand.Drei Jahre später legte ZPMC auf einer Konferenz in Helsinki, Finnland einen Vorschlag für die erste internationale Norm für Kräne vor, der vom Expertengremium erfolgreich angenommen wurde: „ISO 12210-5 Cranes: Anchoring Devices for In-service and Out-of-service Conditions -- Part 5: Bridge and Gantry Cranes".Im Jahr 2019 wurde von Experten auf der Londoner Jahreskonferenz ein Arbeitsentwurf vorgelegt, um den ersten und vierten Abschnitt der Norm zu überarbeiten und mit Abschnitt 5 zu kombinieren. Der Vorschlag wurde erneut eingereicht unter dem Titel „ISO 12210 Cranes – Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions". Auf der Konferenz enthielt sich der frühere US-Vertreter, der das Projekt „ISO 7752-5 Cranes – Control layout and characteristics – Part 5: Bridge and gantry cranes" leitete, bei der Abstimmung über die Revision der Stimme, und das Team von ZPMC vor Ort bemühe sich sofort darum, ein Revisionsrecht zu erhalten.Am 17. Juni 2021 veröffentlichte ZPMC offiziell zwei internationale Normen, mit der das Unternehmen die Führung des Projekts übernahm: „ISO 7752-5:2021 Cranes – Control layout and characteristics – Part 5: Bridge and gantry cranes" und „ISO 9374-5:2021 Cranes – Information to be provided – Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes".„Als Vorreiter bei der Förderung der Etablierung internationaler Normen für die Schwermaschinenindustrie ist ZPMC bestrebt, zur Weiterentwicklung des Festlegungsprozesses von internationalen Normen beizutragen, im Rahmen dieses bemerkenswerten gemeinsamen Weges mit all unseren Partnern", sagte Wang Ping.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltnormentag-2022-der-weg-von-zpmc-zur-weiterentwicklung-der-internationalen-normung-fur-die-schwermaschinenindustrie-301687788.htmlPressekontakt:Xulei Tao,+86-18017766623Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuell