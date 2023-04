Weltneuheit: Zeitersparnis von 70 % bei der Installation von Mikro-Wechselrichtern dank innovativer Lösung von Hoymiles

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hoymiles, der führende Anbieter von intelligenten Energielösungen und Hersteller von Mikro-Wechselrichtern, bringt demnächst eine innovative Installationslösung für PV-Anlagen mit mehreren Mikro-Wechselrichtern und Einzel-Wechselrichtern auf den Markt, die durch eine 70 % kürzere Installationszeit überzeugt.In Anlehnung an modulare Konzepte (z. B. LEGO-Bausteine) setzen die Hoymiles-Ingenieure einen neuen Maßstab in der Branche, der das Installationsverfahren vereinfacht, eine bessere Flexibilität bietet, die Kosten senkt und die Zusammenstellung von PV-Anlagen zu einer angenehmeren Erfahrung macht.Worum handelt es sich bei der neuen Installationslösung?Die Installationslösung von Hoymiles umfasst zwei Zubehörsätze, die speziell für PV-Anlagen entwickelt wurden: eines für Anlagen mit mehreren Mikro-Wechselrichtern und eines für kleinere Anlagen mit nur einem Mikro-Wechselrichter.Trunk-Kabel-Steckverbinder:Dieser Satz besteht aus einer Reihe von Zubehörteilen für den Zusammenschluss mehrerer Mikro-Wechselrichter in einem System und umfasst u. a. einen neuen Trunk-Kabel-Steckverbinder, einen Stecker mit Verlängerungskabel und ein Trennwerkzeug. Durch diese vorgefertigten Komponenten verbringen die Kunden deutlich weniger Zeit mit der Installation von Anlagen, in denen Mikro-Wechselrichter zum Einsatz kommen.Konfektionierbarer Steckverbinder:Dieser Satz wurde für Anlagen in Wohngebäuden, die lediglich mit einem Mikro-Wechselrichter ausgestattet sind, entwickelt. Mit ihm haben Kunden die Möglichkeit, den Mikro-Wechselrichter direkt an das Wechselstromkabel anzuschließen bzw. vollständig mit dem Stromnetz zu koppeln. Dies führt nicht nur zu einer Verringerung des Installationsaufwands, sondern auch zu einer Senkung der Kosten.Warum bringt Hoymiles diese neue Installationslösung auf den Markt?Kosten und Zeitaufwand haben sowohl bei Kunden als auch bei Installateuren von PV-Anlagen (und auch bei allen anderen Beschäftigten in der Branche) oberste Priorität. Herkömmliche Systeme erfordern in der Regel ein aufwändiges Trennen, Abisolieren und Verdrahten von Hand. Dabei handelt es sich um auszuführende Arbeiten, die bei nahezu allen Anlagen erforderlich sind. Hoymiles ist bestrebt, das traditionelle Installationsverfahren zu optimieren, um technische Hürden zu minimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern. Ziel ist die Installation von PV-Anlagen mit einem möglichst geringen Aufwand.„Oft geht es bei Innovation nicht nur um die Implementierung völlig neuer Konzepte oder Technologien, sondern auch um die Modernisierung und Weiterentwicklung bestehender Lösungen, um die Abläufe für die Kunden zu vereinfachen", sagt Steven Zhang, Produktleiter bei Hoymiles. „Unser neues Zubehör wird das Installationsverfahren deutlich vereinfachen, was bedeutet, dass Installateure eine größere Anzahl von Anlagen installieren und Hausbesitzer sich dank unseres Plug-and-Play-Systems, das lediglich einen geringen technischen Aufwand erfordert, auch selbst an der Installation ihrer Anlagen versuchen können."Was zeichnet die Lösung und das Zubehör aus?Die brandneue Installationslösung von Hoymiles übertrifft herkömmliche Lösungen in diversen Kernbereichen. Im Ergebnis führen die mit dieser Lösung einhergehenden Innovationen zu niedrigeren Kosten, kürzeren Installationszeiten und einer höheren Installationsqualität.- Echtes Plug-and-Play Das Zubehör minimiert den Aufwand für die Verarbeitung und die manuelle Verdrahtung, beseitigt Probleme, die sich aus einer fehlerhaften Verdrahtung ergeben, und sorgt letztlich für eine bessere Installationsqualität. Außerdem erübrigt sich mit der neuen Lösung die Unterscheidung zwischen Steckern und Buchsen, wodurch das Verwechseln von Steckern ausgeschlossen ist. Dieses echte Plug-and-Play-Design verringert die Installationszeit um 70 %.- Größtmögliche Flexibilität Das Zubehör kann sofort verwendet werden und erfordert weder eine umfangreiche Vorbereitung noch eine aufwändige Verdrahtung, weshalb bereits von Anfang an eine Qualitätskontrolle gewährleistet ist. Hoymiles bietet zudem konfektionierte Kabel in verschiedenen Größen an, so dass Kunden die Komponenten je nach den Anforderungen an ihr Projekt kombinieren und die Materialkosten senken können.- Kompatibilität – das A und O Das neue Zubehör ist mit sämtlichen der aktuellen einphasigen Mikro-Wechselrichter der HMS-Serie kompatibel, weshalb sich die Kunden über Probleme hinsichtlich der Kompatibilität keinerlei Sorgen machen müssen.- Unkomplizierter Anlagenaufbau Da im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungsmöglichkeiten weniger Zubehörteile im Paket enthalten sind, müssen Kunden lediglich einfache Berechnungen für ihre Projekte und Anlagenkonstruktionen durchführen, wodurch der Materialabfall verringert wird.- Unübertroffene Zuverlässigkeit Das Zubehör ist für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und kann höheren Strömen standhalten, wenn die PV-Anlage in Betrieb ist. IP68, die branchenweit höchste Schutzklasse, gewährleistet selbst bei rauen Wetterlagen (z. B. bei Stürmen) einen vollständigen Schutz gegen Feststoffe und das Eindringen von Wasser.Mit der Markteinführung dieser neuen Lösung minimiert Hoymiles den Umfang der technischen Hürden für die Installation von PV-Anlagen weiter. Mit der Lösung lässt sich jedoch nicht nur viel Zeit bei der Installation von PV-Anlagen einsparen – sie sorgt auch dafür, dass Kunden das Installationsverfahren als interessant, spannend und unterhaltsam empfinden.Kontakt:Joseph pan, +86-13666606299,joseph.pan@hoymiles.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2057015/Hoymiles_PRN_video_global.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltneuheit-zeitersparnis-von-70--bei-der-installation-von-mikro-wechselrichtern-dank-innovativer-losung-von-hoymiles-301800859.htmlOriginal-Content von: Hoymiles Power Electronic Inc, übermittelt durch news aktuell