Weltneuheit: Revolutionäres E-Bike von BULLS mit Pinion MGU, die Motor und Schaltung vereint

Die Beliebtheit von E-Bikes nimmt weiter zu, und in den letzten Jahren gab es viele Innovationen mit leistungsstärkeren Motoren und größeren Batterien. Dabei war schon immer der Wunsch vorhanden, den dadurch erhöhten Verschleiß der Schaltungskomponenten zu reduzieren. Mit der Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) wird dieser Wunsch nun Realität!Die Pinion MGU ist eine neu entwickelte Einheit, bei der Antrieb und Schaltung in einem Magnesium-Gehäuse kombiniert und aufeinander abgestimmt sind. Das Ergebnis ist ein langlebiger, verschleißarmer und leistungsstarker E-Bike-Antrieb, der für den täglichen Gebrauch geeignet ist.Die Pinion MGU vereint einen Hochleistungs-E-Bike-Motor mit 600 Watt und das innovative Pinion-Getriebe mit bis zu 12 Gängen und 600 % Bandbreite in einem kompakten Paket. Durch interne Sensoren wird das Eingangsdrehmoment, die Motordrehzahl, die Position der Schaltwelle, die Trittfrequenz, die Geschwindigkeit des Bikes und vieles mehr kontinuierlich gemessen. Dadurch entsteht ein natürliches Fahrgefühl und schnelle Schaltvorgänge, sowohl im Stand als auch in verschiedenstem Gelände.Das Beste daran ist, dass die Pinion MGU dauerhaft zuverlässig arbeitet und kaum Verschleiß aufweist. Sie ist damit sehr wartungsarm und benötigt lediglich alle 10.000 km einen Ölwechsel!BULLS hat mit der neuen VUCA Serie im Bereich E-MTB und E-SUV neue Maßstäbe gesetzt. Die VUCA All-Mountain-Modelle nutzen den aus dem Motorrad-Rennsport adaptierten 4-Link Swingarm. Dieses völlig neue Federungskonzept gleicht nicht nur die entstehenden Antriebskräfte aus, sondern sorgt auch für maximale Steifigkeit, ein feines Ansprechverhalten und optimale Traktion in ruppigem Gelände. Kombiniert wird dieser innovative Hinterbau mit einem leichten Hauptrahmen aus Carbon.Die VUCA EVO FSX Modelle verwenden den Mono-Link Swingarm, der ebenfalls die Vorteile einer geschlossenen Schwinge bietet. Dank des kompakten und leichten Hinterbaus konnten auch sportliche Tiefeinsteiger-Fullys entwickelt werden.BULLS VUCA EVO AM 2Das BULLS VUCA EVO AM 2 bietet maximale Fahrperformance auf dem Trail, nahezu verschleißfreien Fahrspaß und smarte Technologien für den Alltag. Zusätzlich zur Pinion MGU und den innovativen Federungskonzepten verfügt die VUCA Serie über den von BULLS entwickelten 1,8-Zoll-Gabelstandard, der für mehr Steifigkeit und Kontrolle sorgt.Die VUCAs sind auch für Touren vorbereitet und bieten smarte Details wie die MonkeyLink Schnittstelle, integrierte Rücklichter und die Möglichkeit, Seitenständer und Gepäckträger anzubringen. Das VUCA EVO AM 2 gibt's ab 8.499 EUR und wird ab 2024 verfügbar sein.Neben der technischen Ausstattung überzeugt die VUCA Serie auch optisch mit eleganter Formgebung, definierten Linien und dem ins Oberrohr integrierten FIT Master Node LED. BULLS bietet auch eine etwas preiswertere Option mit dem VUCA EVO AM 1 an.Weitere Vuca ModelleDas BULLS VUCA EVO FSX 1 ist ein vollgefedertes SUV-E-Bike, das maximale Fahrsicherheit und Komfort bietet. Der Mono-Link Swingarm sorgt für Steifigkeit und ermöglicht einen Tiefeinsteiger-Rahmen. Mit dem Riemenantrieb und der 12-Gang Pinion MGU wird das Schalten und die Wartung zur Nebensache. Das VUCA EVO X1 ist auch als Hardtail-Variante erhältlich. Die VUCA Modellserie wird durch zwei S-Pedelecs als Speed-Version, einmal als Fully und einmal als Hardtail, ergänzt. Die spannenden Speed-Modelle sind ab 7.299 EUR UVP erhältlich.