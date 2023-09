Weltkriegsbombe am Düsseldorfer Flughafen entdeckt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ist eine Blindgänger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe sei bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Lohausen gefunden worden, berichtete die Stadtverwaltung am Donnerstag. Es handele sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe. Einzelheiten zur geplanten Entschärfung und den notwendigen Maßnahmen will die Stadtverwaltung in Kürze mitteilen. Derzeit tage der Krisenstab, sagte ein Stadtsprecher.

Der Blindgänger verfüge über einen konventionellen Aufschlagzünder, teilte der Airport mit. Die Entschärfung sei am Nachmittag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf geplant.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen sei zu rechnen. Die Bundesstraße 8 sowie die daneben liegende Bahnstrecke der U79 müssten im Bereich des Airports am Nachmittag gesperrt werden. Passagiere sollten dies für die Anreise zum Flughafen berücksichtigen und entsprechend mehr Zeit einplanen.

Für die Entschärfung soll - mit Blick auf den Flugbetrieb - eine verkehrsarme Zeit mit wenig Flügen am Nachmittag genutzt werden. Wenn dies gelinge, würden die Auswirkungen auf den Flugverkehr gering bleiben. Für das Zeitfenster der Entschärfung müssten Menschen im Radius von 500 Metern evakuiert werden./fc/DP/stw