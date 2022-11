Der Weltkongress für Industriedesign (WIDC) 2022 in Yantai, Provinz Shandong

Finanztrends Video zu Silber



Yantai, China (ots/PRNewswire) -Der vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Provinz-Volksregierung von Shandong gemeinsam veranstaltete und vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Shandong, der China Industrial Design Association und der kommunalen Volksregierung von Yantai organisierte World Industrial Design Congress 2022 (WIDC) wurde in Yantai, Shandong, eröffnet.Auf dem WIDC 2022, der unter dem Motto „Die Designkette für die Industrie der Zukunft" steht, waren auch Vertreter von (autonomen regionalen, kommunalen) Industrie- und Informationstechnologiebehörden der Provinzen, Organisationen aus der Industrie, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen vertreten. Laut dem Organisationskomitee wurden während der Konferenz bei einer Preisverleihung insgesamt 59 Produkte mit dem China Excellence Industrial Design Award 2022 in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Die preisgekrönten Werke und mehr als 500 hervorragende Designs, die in die engere Auswahl für die physische Neubewertung aufgenommen wurden, wurden im Rahmen der CEID-Ausstellung präsentiert.Quelle: Organisationskomitee des WIDC 2022Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1946017/1_WIDC_2022.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1946016/2_Future_Industry.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1946015/3_WIDC_2022.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1946014/4_Yantai.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1946013/5_WIDC_2022.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1946012/6_WIDC_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-weltkongress-fur-industriedesign-widc-2022-in-yantai-provinz-shandong-301678729.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: Organizing Committee of the WIDC 2022, übermittelt durch news aktuell