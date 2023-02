Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Der Name von Péter Csákvári, einem Fotografen von Miniaturen, ist bereits weltweit bekannt. Er begann 2016 mit der Erstellung seines sarkastischen Miniuniversums, und seine Bilder sind inzwischen so erfolgreich, dass Zehntausende von Menschen seine neuesten Kreationen sehen wollen.Sein Projekt heißt Tiny Wasteland (https://www.instagram.com/tinywasteland/) und erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sogar Daily Mail und Bored Panda seine Fotos geteilt haben. Der talentierte ungarische Fotograf arbeitete lange Zeit als Koch und fotografierte nebenbei, wodurch er auf die Idee der Food-Fotografie kam.Infolgedessen wuchs seine Fangemeinde rasch an, und andere Zeitschriften in aller Welt wurden auf ihn aufmerksam.Peters Karriere begann zunächst als spielerische Malerei, aber sein Geist stand nie still und er fuhr fort, kleine, manchmal düster-humorvolle Bilder zu produzieren. Er konnte mit seiner gewagten Kunst etwas Neues zeigen. Die Fotografien von Tiny Wasteland reagieren auf aktuelle Themen und Ereignisse, aber es gibt auch einige, die durch ihr Spiel mit den Maßstäben den Blick fesseln. Er bildet sich ständig weiter, so dass seiner Kreativität nichts im Wege steht.Inzwischen druckt er seine eigenen Figuren mit einem 3D-Drucker, hat gelernt, Dioramen zu bauen, und experimentiert seit kurzem mit Flora, um seine Bilder realistischer zu gestalten.Er belegte den dritten Platz beim Sony World Photography Award, hatte bald darauf eine Ausstellung in London und nahm mit seinen Bildern an der weltweit bekanntesten Ausstellung für Miniaturfotografie in China teil.Schon bald traten globale Marken wie Yettel, RedBull und Huawei an ihn heran, und derzeit dreht er ein Diorama für die Einführung eines neuen Produkts durch eine internationale Marke.Der Künstler hat außerdem drei wichtige Meilensteine in seinem Leben erreicht: Er wurde nach Aserbaidschan eingeladen, um Bilder im Auftrag von Coffee Lea, einer der bekanntesten Kaffeeketten der Region, zu schaffen und die Innenräume aller Cafés in Baku für eine Langzeitausstellung zu gestalten. Er wurde auch in dem Buch „Small World" mit den besten Miniaturkünstlern der Welt vorgestellt.Außerdem wird in der ersten Februarwoche seine erste Bekleidungskollektion in Zusammenarbeit mit dem ungarischen Online-Store Kenny.hu erscheinen, so dass jeder die leicht unheimliche, leicht verschrobene Realität von Tiny Wasteland (https://santosproductions.hu/tinywasteland/) erleben kann.Pressekontakt:Fruzsina Lederer,fruzsi@santosproductions.hu, +36309141467Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1992940/Photo_credit_Tiny_Wasteland.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltberuhmter-fotograf-tiny-wasteland-bringt-seine-erste-bekleidungskollektion-auf-den-markt-301735970.htmlOriginal-Content von: Tiny Wasteland, übermittelt durch news aktuell