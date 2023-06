Weltbank gibt Indien 1,5 Milliarden Dollar für grüne Energie

NEU DELHI (dpa-AFX) - Die Weltbank will Indien 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) in Form von Darlehen und Krediten zum Ausbau klimafreundlicherer Energie zur Verfügung stellen. Das Programm der Weltbank solle die Umsetzung eines indischen Programms zur Förderung von grünem Wasserstoff unterstützen, das bis zum Jahr 2030 100 Milliarden Dollar Privatsektorinvestitionen anregen möchte, sagte der Indien-Chef der Weltbank, Auguste Tano Kouamé, am Freitag. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser mit aus erneuerbaren Energiequellen erzeugtem Strom hergestellt.

Indien liegt an vierter Stelle der Treibhausgas-Emissionen - nach den USA, China und der Europäischen Union. Pro Kopf gerechnet verbraucht ein Mensch in Indien jedoch viel weniger Energie als einer in Deutschland. Das Land braucht aber noch viel mehr Energie, weil Millionen Menschen noch keinen Zugang zu Strom haben. Beim Wachstum setzt Indien zunehmend auf erneuerbare Energie im Strommix, aber auch auf mehr Kohle, von der es derzeit besonders abhängig ist. Indien hat das Ziel, bis zum Jahr 2070 klimaneutral zu werden./asg/DP/stw