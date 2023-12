Welltower Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die Aktie der Welltower Inc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut-Einstufungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies ergibt für die langfristige Einstufung ein "Gut". Für die Aktie der Welltower Inc liegt das mittlere Kursziel bei 81,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,55 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht" und insgesamt zu einer Einschätzung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Welltower Inc überwiegend negativ diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die charttechnische Entwicklung der Welltower Inc-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 80,6 USD, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (86,91 USD), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Welltower Inc weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.