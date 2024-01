Wells Fargo ist zurück!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wells Fargo & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 42,49 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (46,82 USD) um +10,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 45,79 USD, was einer Abweichung von +2,25 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wells Fargo & 11, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Wells Fargo & in den sozialen Medien zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Wells Fargo & aktuell neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Wells Fargo & mit 10,54 Prozent mehr als 2 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 0,95 Prozent, wobei Wells Fargo & mit 9,6 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.