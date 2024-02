Wells Fargo Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Wells Fargo & liegt aktuell bei 20,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 41 für Wells Fargo &, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wird die Aktie der Wells Fargo & auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 6 als Gut, 3 als Neutral und keiner als Schlecht eingestuft. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 48,61 USD, was einem Rückgang von 6,36 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wells Fargo & im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 2,95 % aus, was 136,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurde über Wells Fargo & vor allem negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch auf positive Themen verlagert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen haben gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" für Wells Fargo & auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.