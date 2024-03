Wells Fargo Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Wells Fargo &-Aktie hat in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 44,23 USD, während der aktuelle Kurs bei 55,59 USD liegt, was einer Abweichung von +25,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 49,9 USD über dem letzten Schlusskurs (+11,4 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale mit einem Wert von 2,25, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,55 und wird daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine weitgehend unveränderte Stimmung für Wells Fargo & in den letzten Wochen. Die Diskussionsstärke ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten ist ebenfalls positiv, mit 6 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 48,61 USD, was auf eine mögliche Performance von -12,55 Prozent hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.