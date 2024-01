Wells Fargo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analyse der Aktienkurse von Wells Fargo & zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Wells Fargo & mit 1,06 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,9 Prozent, wobei Wells Fargo & mit 0,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 49,33 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (41,97 USD) liegt, was einer Differenz von +17,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (44,11 USD) weist mit einem Unterschied von +11,83 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Somit erhält die Wells Fargo &-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wells Fargo & mit 3,59 Prozent 135,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138 auf. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.