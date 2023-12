Wells Fargo Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse für die Wells Fargo &-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 41,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 50,51 USD liegt, was einem Unterschied von +21,48 Prozent entspricht und zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,11 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+19,95 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt eine positive Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung dieses Punktes als "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit als üblich erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wells Fargo &-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, sowohl im letzten 7-Tage-Zeitraum (Wert: 1) als auch im letzten 25-Tage-Zeitraum (Wert: 15,29). Beide Werte führen zu einem "Gut"-Rating für den RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die Wells Fargo &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 4,13 Prozent unter dem Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.