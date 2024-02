Wells Fargo Aktie: Das ist ein Hammer

Die Analyse von Wells Fargo &-Aktien durch neun Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 6 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden, 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben sich zu 48,61 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -6,36 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,91 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammenfassend erhält Wells Fargo & somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf Stimmung und Buzz im Internet zeigt sich, dass es eine starke Diskussionsaktivität zu Wells Fargo & gibt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis einer langfristig "Gut"-Einschätzung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wells Fargo & mit einem Wert von 11,62 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken". Das Branchen-KGV liegt bei 16,69, was einen Abstand von 30 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wells Fargo & überwiegend negativ diskutiert. Obwohl an fünf Tagen die Diskussion positiv war, überwog an sechs Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine auffällig positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Wells Fargo & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

