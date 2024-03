Wells Fargo Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Dividendenpolitik von Wells Fargo & weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt von Handelsbanken auf. Der Unterschied beträgt 135,61 Prozentpunkte (2,95 % gegenüber 138,56 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Es wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wells Fargo & diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 5 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wells Fargo & derzeit mit einem Kurs von 55,06 USD +10,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +24,26 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wells Fargo &-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.