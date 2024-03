Wells Fargo Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Wells Fargo &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 31,5, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Wells Fargo &.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wells Fargo & beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,95 als unterbewertet angesehen wird und somit eine "Gut"-Bewertung aufweist.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Wells Fargo & ist hauptsächlich negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in Handelssignalen. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung und eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

In Bezug auf die Dividende weist Wells Fargo & derzeit eine Dividendenrendite von 2,95 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,74 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Wells Fargo & basierend auf verschiedenen Faktoren wie RSI, fundamentalen Kriterien, Anlegerstimmung und Dividende.