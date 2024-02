Wells Fargo Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wells Fargo & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,19 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (48,7 USD) um +12,76 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 47,86 USD zeigt eine Abweichung von +1,76 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Wells Fargo & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, während der Branchendurchschnitt bei 16,52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Jedoch schneidet die Dividendenrendite von Wells Fargo & mit 2,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 139,14 Prozent schlechter ab. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -136, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Wells Fargo & in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dennoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, da sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Wells Fargo &-Aktie.